المحجوب: عميل قطر "بلحاج" نقل مرتزقة من تركيا إلى مصراتة

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لعمليات الكرامة بالجيش الليبي، أن عددا من الإرهابيين والمرتزقة الأجانب وصلوا إلى مطار مصراتة الليبي عبر طيران الأجنحة، المملوكة لعميل تنظيم الحمدين القطري عبدالحكيم بلحاج للمشاركة في صفوف مليشيات طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي، الجمعة.



وذكر المحجوب في تصريحات صحافية، أن عددا من المرتزقة والإرهابيين الذين ترسلهم تركيا لدعم المليشيات وصلوا إلى مطار مصراتة شرقي طرابلس.

وأضاف أن المرتزقة وصلوا عبر طيران "الأجنحة" المملوكة إلى الإرهابي عبدالحكيم بلحاج إلى مصراتة قادمين من أنقرة إلى مصراتة من خلال تونس.

وعبدالحكيم بلحاج هو الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة، فرع تنظيم القاعدة في ليبيا، وقد أسس شركة للطيران بعد استيلائه على الملايين من الدولارات من أموال القذافي، بعد أحداث الـ17 من فبراير 2011، وتتهم شركته المعروفة بـ"الأجنحة" بتهريب الإرهابيين من تركيا إلى ليبيا.

ويعتبر بلحاج أبرز الشخصيات التى تحظى بتمويل ودعم قطرى منذ أحداث 2011، حيث وفرت له قناة الجزيرة القطرية الدعم الإعلامى الكاف للترويج لمشروع الدوحة فى ليبيا، وتمكين تيار الإسلام السياسى من حكم البلاد ووضع يدهم على المؤسسات السيادية هناك.

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وشدد المحجوب على أن الاستعانة بالمرتزقة وفتح المجال للقواعد الأجنبية في البلاد مسألة غاية في الخطورة، وتمس الأمن القومي الذي يبعث به الإخوان أذناب تنظيم الحمدين القطري، من خلال ميلشيات مصراتة التي تنفذ أجندة الإخوان الإرهابية وتميم العار.

وفيما يخص الوضع الميداني، أكد المحجوب أن قوات السلاح الجوي نفذت عدة ضربات الجمعة استهدفت مخازن أسلحة وذخائر للمليشيات في مصراتة.

وأضاف أن مقاتلات السلاح الجوي الليبي استهدفت ودمرت عددا من تمركزات المليشيات الإجرامية في مدينة غريان، جنوب طرابلس، صباح اليوم الجمعة، إضافة إلى استهداف تمركز في منطقة غوط الريح وتدميره عصر الجمعة.

ولفت المحجوب إلى أن القوات المسلحة تصدت الخميس لهجوم "يائس" من المليشيات بمحاور طرابلس وكبدتها خسائر بالأرواح والمعدات.

وتمكن الجيش الليبي من تكبيد تركيا العديد من الخسائر المهمة منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل 2019 وكان أهمها تدمير قاعدة تركيا الجوية في مطار مصراتة.

واستهدف الطيران الليبي 13 هدفا في مصراتة تضمنت مخزنا للطائرات التركية المسيرة وهناجر ومخازن للصواريخ والذخيرة أحبطت بها مخطط تركيا لإقامة قاعدة جوية في مطار مصراتة.

كما استهدف سلاح الجو الليبي 17 أغسطس الجاري عدة مواقع للطيران التركي المسير الداعم لمليشيات طرابلس بمطار زوارة بينها أحد الهناجر التي تؤوي الطائرات التركية المسيّرة وغرفة تحكم الطائرات المسيرة.