ولي عهد أبوظبي يقلد رئيس وزراء الهند وسام زايد

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السبت 24 أغسطس 2019
محمد بن زايد
كتب
الخليج 365
قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رئيس وزراء الهند وسام زايد.
ويأتي ذلك تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
وجاءت ذلك في نباء عاجل أوردته سكاي نيوز عربية، لتفاصيل أكثر لاحقا.
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