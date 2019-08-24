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بكين تحتج على تحرك ترامب لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية
السبت 24 أغسطس 2019
احتجت الصين على قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية تصل إلى حوالي 550 مليار دولار.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الجمعة، عبر "تويتر"، أنه سيتم تشديد الرسوم الجمركية على البضائع الصينية أكثر.
يوم الجمعة، أعلنت الصين عن تعريفة بنسبة 10 % و 5 % على السلع الأمريكية المستوردة بقيمة 75 مليار دولار، بما في ذلك فول الصويا والقمح والذرة ولحم البقر ولحم الخنزير والنفط الخام.
تم اتخاذ القرار في الوقت الذي تفاخر فيه "ترامب"، في وقت سابق من الأسبوع، بأن الله اختاره لمعاقبة الصين لسنوات من "الغش التجاري".
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