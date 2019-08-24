مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء الأردنية

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب وكالات_الخليج 365 أطلق مجهولون اليوم السبت النار على حافلة تقل إدلاء سياحيين من وادي موسى إلى البتراء الأردنية .

Advertisements ونقلت وكالة "عمون" الاردنية اليوم عن مصدر أمني قوله إنه "نتج عن اطلاق النار اضرار مادية بالحافلة التابعة لسلطة إقليم البترا دون وقوع اصابات". وأضاف أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة".

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