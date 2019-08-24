مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء الأردنية

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السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
وكالات_الخليج 365
أطلق مجهولون اليوم السبت النار على حافلة تقل إدلاء سياحيين من وادي موسى إلى البتراء الأردنية .
ونقلت وكالة "عمون" الاردنية اليوم عن مصدر أمني قوله إنه "نتج عن اطلاق النار اضرار مادية بالحافلة التابعة لسلطة إقليم البترا دون وقوع اصابات".
وأضاف أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة".
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