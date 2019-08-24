الأدوية منتهية الصلاحية.. سقوط عصابة بمليون قرص مُنشط في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية بحلوان. كانت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي ضم 6 أشخاص سبق اتهام أحدهم في قضية "آداب عامة"، لقيامهم بالاتجار في الأدوية المسجلة والغير مسجلة والمنشطات منتهية الصلاحية وبحوزتهم (مليون وثلاثمائة ألف قرص من الأدوية منتهية الصلاحية، 6 أكلاشيهات خاصة ببعض الصيدليات، 6 هواتف محمولة، مبالغ مالية" حال تواجدهم بدائرة القسم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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