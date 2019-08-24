"حقك".. مبادرة حماية المستهلك لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلن اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إطلاق مبادرة "حقك" غدًا الأحد، لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتستهدف حصر كافة الشكاوى الواردة للجهاز كمًا ونوعًا وجغرافيًا ثم تقسيم الشكاوى على كافة العاملين بالجهاز، ويتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى لا يقل عن 100 شكوى محدد به اسم الشاكي وموضوع الشكوى ورقم التليفون.

ويتواصل عضو الجهاز بدوره مع الشاكين في حضور الشركات والكيانات "الطرف الآخر في المنظومة" للعمل على اتخاذ إجراء فوري لحل الشكوى بصوره إيجابيه، لافتًا الى أن المبادرة سوف تستمر لمدة أسبوع اعتبارًا من غدا.

وأكد عبدالمعطي، في بيان اليوم السبت، التنسيق مع كل أطراف المنظومة لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال برنامج الكتروني يسمح للشركات من خلال مسئول اتصال محدد لكل كيان له كود معتمد للحصول على بيانات ومضمون الشكاوى الخاصه به فور ورودها للعمل على سرعة إتخاذ إجراء بشأنها.

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يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين والتفاعل معها في إطار من السهولة واليسر.

وأهاب عبدالمعطي، بالمواطنين من أصحاب الشكاوى التجاوب مع مجموعات العمل بالجهاز، مشددًا على كافة الكيانات والشركات - أطراف المنظومة الاستهلاكية - التفاعل مع شكاوى المواطنين بصوره أكثر إيجابية مؤكدًا أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأن المواطن هو محور اهتمام كل مؤسسات الدولة.

من ناحيه أخرى، أكد رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة من خلال الخط الساخن19588 أو خدمة المواطن رقيب عبر رقم الواتس آب 01281661880 وايضاً من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية والجهاز على استعداد تام لتلقى كافه الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.