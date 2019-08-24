بالصور.. اجتماع عاجل لحل أزمة تلوث بحيرة قارون بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

التقى اليوم السبت، اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، واللجنة الوزارية الخاصة بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بشكل عاجل، لمناقشة الأدوار والمسئوليات على الطبيعة، لبدء تنفيذ إجراءات حل المشكلات البيئية التي تواجه بحيرة قارون، من ملوثات صرف صحي وصناعي وارتفاع نسبة الملوحة.

وأكد المحافظ للجنة التي تضم اللواء وائل عبد السلام مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء عصام جلال مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد صلاح رئيس الجهاز التنفيذي لشئون البيئة، بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، على ضرورة وضع حل عاجل لمعالجة المصارف التي تصب داخل مياه البحيرة.

وكذا تحديد التدخلات العاجلة التي تقلل من نسب التلوث بها، واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مياه البحيرة، وضرورة تطوير مشروع الحزام الأمن لبحيرة قارون والذي يخفف من نسب التلوث من خلال الترسيب التدريجي للملوثات.