غرق 3 أشخاص أثناء استحمامهم بنهر النيل بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

لقي 3 أشخاص، اليوم السبت، مصرعهم غرقاً بمياه نهر النيل بمدينة أسوان، لعدم إجادتهم السباحة، فيما أنقذت العناية الإلهية رابعًا من الموت.

تلقى اللواء حمدي هاشم مدير إدارة البحث الجنائي بأسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ من الأهالي بغرق 3 أشخاص بمنطقة كوبري أسوان الملجم.

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انتقل رجال الإنقاذ النهري والمسطحات المائية ومركز الشرطة إلى مكان الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 3 جثث لكلًا من "جمال عباس أحمد 50 سنة، ونجله (حمدي) 13 سنة، وحسن أحمد محمود 25 سنة"، وتم نقلهم لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

فيما نجا شخص رابع من الغرق، وجرى نقله مصابًا بضيق في التنفس، لمستشفى أسوان الجامعي وخرج بعد تلقى العلاج اللازم.

حرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.