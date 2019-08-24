طلاب الثانوية يؤدون امتحانات الكيمياء وعلم النفس والاجتماع (دور ثانٍ)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، في سابع أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، امتحان مادة الكيمياء (الشعبة العلمية) بإجمالي 30256 طالبا/ طالبة، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (الشعبة الأدبية) بإجمالي 4778 طالبا/ طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالي 4 طلاب وفى مادة الفلسفة بإجمالي طالب واحد.

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وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم السابع للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد واقعتي غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء امتحان مادة الكيمياء، وذلك في محافظة الفيوم "إدارة اطسا التعليمية"، ومحافظة الغربية "إدارة غرب المحلة التعليمية"، وتم تحديد الطالبتين المسئولتين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالتين.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي رياضيات غدا (الأحد) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي 5095 طالبا/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتي العلمي والأدبي الامتحان في مادة الاقتصاد بإجمالي 7092 طالبا/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 4 طلاب، وفى مادة المنطق بإجمالي طالب واحد.