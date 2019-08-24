القبض على شخصين لتنقيبهما عن الآثار داخل منزل بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالحفر بعقار بعطفة السروجية بالدرب الأحمر بقصد التنقيب عن الآثار.

وردت معلومات للمقدم أحمد الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن الآثار بعقار بعطفة السروجية.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهمين.

انتقل النقيب عبد الرحمن عاشور، معاون المباحث وبصحبته القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبط "ا.ف"، بالمعاش، "أحمد.س"، عامل، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر بعمق 20 متر وأدوات تنقيب عبارة عن 2 موتور كهربائي، 5 موتور شفط مياه، سلم خشبي، كمية من الأحبال، مطرقة، عتلة حديدية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب، إلى النيابة العامة.