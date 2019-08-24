عنكبوت سام في أذن امرأة

ذهبت امرأة أمريكية للطبيب تشتكي من ألم في أذنها مع سماع "صفير" وأصوات مستمرة وخروج مياه من الأذن، ولكن المفاجأة كانت عندما أخبرتها الطبيبة بأن هناك عنكبوتًا سامًا خطيرًا يتحرك في أذنها.
فحص الطبيب أذن «سوزي توريس» من ولاية ميزوري، فأصابها الفزع عندما وجدت شيئا ما يتحرك في أذن المرأة وطلب منها عمل أشعة سريعة، وأخبرها "أعتقد أن لديك حشرةفي أذنك"، وعندما أخرجه هرب مساعد الطبيب الأول خارج الغرفة صارخًا.
ويعد العنكبوت ذو اللون البني الذي كان في أذن توريس واحدًا من 3 أنواع فقط من العناكب في أمريكا الشمالية يمكنها بشكل كبير التسبب في لسعة سامة للبشر.
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