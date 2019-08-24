الشيشان تفتتح "أضخم وأجمل مسجد" في أوروبا

افتتحت السلطات في جمهورية الشيشان الروسية، ما قالت إنه أكبر مسجد في أوروبا، وذلك في حفل كبير حضره مسئولون محليون وأجانب.

يتسع المسجد، الذي أطلق عليه اسم النبي محمد، الذي زين بالرخام، لأكثر من 30 ألف مصلٍ، ووصفته السلطات الشيشانية بأنه "أضخم وأجمل" مسجد في أوروبا.

قال رمضان قديروف، رئيس الشيشان، وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المسجد الذي أقيم في بلدة شالي، التي يقطنها 54 ألف نسمة، وتقع على مشارف العاصمة جروزني، إنه "فريد في تصميمه وآخاذ في حجمه وجماله".

زرعت السلطات حدائق المسجد بالزهور وتناثرت

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فيها نوافير، وقالت السلطات إن الحدائق يمكن أن تتسع لـ70 ألف مصلٍ آخرين.

وعمل قديروف، الذي عينه بوتين لحكم الشيشان ذي الأغلبية المسلمة، على بناءً عدد كبير من المساجد.

وفي 2008 أزاح الستار عن مسجد قلب الشيشان الذي يتسع لـ10 آلاف مصل في جروزني، التي خربتها حربان بين موسكو وانفصاليين بعد سقوط الاتحاد السوفييتي السابق في 1991.