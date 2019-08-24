الجيش الوطني يسيطر على كامل الأجواء الجوية الليبية

أعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى أنه يسيطر على كامل الأجواء الجوية الليبية، ويضعها تحت المراقبة المستمرة، تحسبًا لأى اختراق قد يحدث من طرف مسلحى حكومة الوفاق.

وأضاف الجيش الليبى، فى بيان له اليوم ، أنه استهدف معسكر الكيمياء بتاجوراء، وتمكنت القوات من تدمير 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة

فى غريان.

فيما أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الليبى، مدينة مرزق "أقصى جنوب ليبيا" منطقة عمليات عسكرية، معتبرة عناصر المجموعات المسلحة فى المدينة أهدافًا مشروعة لطيرانها.

وكان الجيش الليبى، قد أعلن فى وقت سابق أنه دمّر ورشة لصيانة وإصلاح الطائرات تتمركز فيها

طائرات قتالية وأخرى مسيرة تم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد قواته.

يذكر أنه في الأيام الماضية، صعّد الجيش الليبي من وتيرة ضرباته الجوية ضد مدينة مصراتة، التي تتمركز فيها أقوى الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، وقصف أهدافًا وقواعد عسكرية، خاصة في محيط الكلية الجوية بمصراتة، المنشأة الاستراتيجية التي تقوم بدور عسكري هام للوفاق، حيث ينطلق منها الطيران الحربي والمسيّر، وتستقبل الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج خصوصًا من تركيا.