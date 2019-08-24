أعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى أنه يسيطر على كامل الأجواء الجوية الليبية، ويضعها تحت المراقبة المستمرة، تحسبًا لأى اختراق قد يحدث من طرف مسلحى حكومة الوفاق.
وأضاف الجيش الليبى، فى بيان له اليوم ، أنه استهدف معسكر الكيمياء بتاجوراء، وتمكنت القوات من تدمير 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحةفى غريان.
فيما أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الليبى، مدينة مرزق "أقصى جنوب ليبيا" منطقة عمليات عسكرية، معتبرة عناصر المجموعات المسلحة فى المدينة أهدافًا مشروعة لطيرانها.
وكان الجيش الليبى، قد أعلن فى وقت سابق أنه دمّر ورشة لصيانة وإصلاح الطائرات تتمركز فيهاطائرات قتالية وأخرى مسيرة تم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد قواته.
يذكر أنه في الأيام الماضية، صعّد الجيش الليبي من وتيرة ضرباته الجوية ضد مدينة مصراتة، التي تتمركز فيها أقوى الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، وقصف أهدافًا وقواعد عسكرية، خاصة في محيط الكلية الجوية بمصراتة، المنشأة الاستراتيجية التي تقوم بدور عسكري هام للوفاق، حيث ينطلق منها الطيران الحربي والمسيّر، وتستقبل الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج خصوصًا من تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يسيطر على كامل الأجواء الجوية الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.