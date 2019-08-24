أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، اليوم السبت، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المناطق المدنية بمدينتي خميس مشيط وجازان.

وأكد العقيد المالكي وفقا لوكالة الأنباء أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مشددا على أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية كافة وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأشار إلى أن المحاولات المتكررة من الحوثيين تعبر عن حالة اليأس لديها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة، مؤكدا استمرار التحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الحوثية لتحييد وتدمير هذه القدرات بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

السعودية أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مشددا على أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية كافة وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.وأشار إلى أن المحاولات المتكررة من الحوثيين تعبر عن حالة اليأس لديها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة، مؤكدا استمرار التحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الحوثية لتحييد وتدمير هذه القدرات بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعترض ويسقط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط وجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.