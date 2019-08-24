مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في إدلب السورية

أفاد تقرير منظمة حقوقية بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، اليوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة المربع الأمني بحي القصور في مدينة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحفي، اليوم السبت، عدد الذين قضوا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

ويأتي ذلك فيما تتواصل عمليات التصعيد العنيف من قبل الطائرات السورية الحربية والمروحيات، بالإضافة إلى القصف البري، وذلك على قرى ريف مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

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وأشار المرصد إلى تنفيذ 61 غارة من جانب طائرات الحربية السورية على كل من أطراف مدينة إدلب، والتمانعة ومحيطها والتح وجرجناز والموزرة وكفرعويد ومعرة حرمة وكفرسجنة بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، ومحيط كفرحلب بريف حلب الغربي .

على الصعيد نفسه، قال المرصد إن وفداً عسكرياً تركياً وصل إلى منطقة تواجد الرتل التركي الذي تعرض لقصف جوي من قبل الطائرات الحربية السورية على طريق معرة النعمان قبل أيام، إذ وصل الوفد التركي إلى منطقة معرة حطاط الذي تمركز فيه الرتل بعد الضربة الجوية.