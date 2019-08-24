نزَّه مجلس جماعة المحمدية، المنتخبين المسؤولين بالمجلس الجماعي للمدينة من الاتهامات المتعلقة بطلب العروض الخاص بقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية.
وقال بلاغ توضيحي للمجلس، إن خبر تلقي مستشارين جماعيين لمبلغ 500 ألف درهم كرشوة، لا أساس له من الصحة.
وأكد المجلس، أنه “سيسلك كل الإجراءات القانونية والقضائية، إيمانا منه بدور القضاء المغربي، في صون كرامة وحقوق المواطنين و المؤسسات”.
وأوضح المجلس، أن تدبير صفقة النظافة، تم حسب قانون الصفقات العمومية وذلك منذ الإعلان عنها بتاريخ 16 أبريل 2019 إلى حين الإعلان عن الشركة الفائزة، وفق رأي اللجنة المكونة من مصالح وزارة الداخلية وعمالة المحمدية والخزينة الإقليمية ومكتب الدراسات بالإضافة إلى مصالح المعنية بجماعة المحمدية
ولاستكمال إجراءات تنفيذ هذه الصفقة، يؤكد البلاغ، صادق المجلس الجماعي للمحمدية يوم الخميس 15 غشت على عقد التدبير المفوض في قطاع النظافة مع شركة NDD SOS التي ستشرع في عملها ابتداء من فاتح شتنبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس المحمدية يخرج عن صمته في قضية اتهام مستشاريين بالجماعة بتلقي 50 مليون رشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.