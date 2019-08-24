مجلس المحمدية يخرج عن صمته في قضية اتهام مستشاريين بالجماعة بتلقي 50 مليون رشوة

نزَّه مجلس جماعة المحمدية، المنتخبين المسؤولين بالمجلس الجماعي للمدينة من الاتهامات المتعلقة بطلب العروض الخاص بقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية.

وقال بلاغ توضيحي للمجلس، إن خبر تلقي مستشارين جماعيين لمبلغ 500 ألف درهم كرشوة، لا أساس له من الصحة.

وأكد المجلس، أنه “سيسلك كل الإجراءات القانونية والقضائية، إيمانا منه بدور القضاء المغربي، في صون كرامة وحقوق المواطنين و المؤسسات”.

وأوضح المجلس، أن تدبير صفقة النظافة، تم حسب قانون الصفقات العمومية وذلك منذ الإعلان عنها بتاريخ 16 أبريل 2019 إلى حين الإعلان عن الشركة الفائزة، وفق رأي اللجنة المكونة من مصالح وزارة الداخلية وعمالة المحمدية والخزينة الإقليمية ومكتب الدراسات بالإضافة إلى مصالح المعنية بجماعة المحمدية

ولاستكمال إجراءات تنفيذ هذه الصفقة، يؤكد البلاغ، صادق المجلس الجماعي للمحمدية يوم الخميس 15 غشت على عقد التدبير المفوض في قطاع النظافة مع شركة NDD SOS التي ستشرع في عملها ابتداء من فاتح شتنبر 2019.