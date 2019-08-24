في عقد يمتد لأربعة مواسم.. نهضة بركان يتعاقد مع الموريتاني أداما با

واصل فريق نهضة بركان لكرة القدم، تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحسبا للاستحقاقات التي تنتظر الفريق الموسم القادم.

وتعاقد الفريق البرتقالي مع الدولي الموريتاني أداما با، الذي سيعزز تشكيلة منير الجعواني مدرب نهضة بركان بدءا من الموسم القادم.

وانضم أداما با إلى بطل كأس العرش، بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم، ليعوض بذلك اللاعب عمر شيليطو الذي تم فسخ عقده مع الفريق بالتراضي.

ولعب الوافد الجديد على نهضة بركان، والبالغ من العمر 25 عاما، لمجموعة من الأندية الفرنسية، على غرار بريست، وباستيا وأوكسير، كما خاض تجربة في الدوري التركي رفقة نادي غازي عنتاب، كما شارك في 18 مباراة مع المنتخب الموريتاني، سجل خلالها أربعة أهداف.

ونجح الفريق البرتقالي في إبرام مجموعة من الصفقات في الفترة الماضية، إذ تعاقد مع متوسط ميدان المنتخب الأولمبي سفيان كركاش، والمهاجم الأوغندي باتريك كادو، حيث يراهن مسؤولو النهضة البركانية على الذهاب بعيدا في المنافسات الثلاث التي يلعب عليها الفريق هذا الموسم، وهي البطولة الاحترافية وكأس العرش، ثم كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.