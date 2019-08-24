مؤسسة إسبانية: المغرب المصدر الأول للكهرباء إلى إسبانيا.. استحوذ على 74%

كشفت مؤسسة إسبانية شبه عمومية، عن أن المغرب أصبح المصدر الأول للكهرباء إلى إسبانيا.
وقالت Red Eléctrica de España، في تقرير جديد صدر مؤخرا، إن المغرب استحوذ على 76 بالمائة من رقم معاملات تجارة الكهرباء بالحدود المغربية الإسبانية، مقابل استيراد حوالي 24 بالمائة فقط.
وتشير الأرقام الصادرة عن المؤسسة الإسبانية، إلى أن واردات الكهرباء الإسبانية من المغرب خلال 2018، بلغت حوالي 2088 جيجاواط في الساعة.
وكان المغرب وإسبانيا، وقعا على هامش زيارة العاهل الإسباني فيلبي السادس للرباط، في فبراير الماضي، مذكرة اتفاق بين البلدين، من أجل إقامة ربط كهربائي ثالث بينهما عبر مضيق جبل طارق.
وترمي مذكرة الاتفاق، كذلك، إلى تطوير التجارة الإقليمية للكهرباء والارتقاء بفعالية النظم الكهربائية، والحفاظ على سلامة شبكات الربط الكهربائي المغاربية.
وتسمح تلك المذكرة للفاعلين في الأنظمة وشبكات نقل الكهرباء في البلدين بتحليل وتطوير وبناء الخط الثالث لربط الكهرباء.
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