صادم.. مسافر مسلم يهاجم راكبا في طائرة بعدما اشتكاه للربان..أصر على الصلاة وعرقل الوصول إلى المرحاض! -فيديو

أقدم أحد المسافرين على متن رحلة جوية تربط بين باريس وتونس، على مهاجمة أحد الركاب الذي اعترض على صلاته في الممر الرئيسي للطائرة.

وحسب صحف غربية، فقد أصر المسافر المذكور على الصلاة داخل ممر الطائرة، وتسبب في إعاقته لدخول وخروج المسافرين إلى المرحاض، ما دفع أحد الركاب إلى إبلاغ قائد الطائرة، هو الأمر الذي أثار غضب المصلي، الذي قام مباشرة بعد إنهاء صلاته، بتوجيه لكمة قوية للراكب المشتكي، وفق ما أظهره تسجيل فيديو تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل.

وحسب موقع “إيبوش تايمز”، فإن الحادث وقع على متن إحدى طائرات شركة “ترانسافيا” الهولندية، حيث يعود إلى شهر يناير الماضي، قبل أن يظهر الفيديو الذي وثق لها مؤخرا.

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وحسب المصدر ذاته، فإن قائد الطائرة اضطر إلى تحويل وجهة الطائرة ليهبط بها في مدينة نيس الفرنسية، قبل تدخل رجال الأمن للقبض على المهاجم وتقديمه إلى العدالة.