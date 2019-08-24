دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يبحث عن التأهل إلى الدور الأول دون مفاجآت

يستقبل فريق الرجاء الرياضي، مساء اليوم السبت، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، منافسه بريكاما يونايتد الغامبي، برسم إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأخضر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور الأول لصالحه، وهي المهمة التي اقترب زملاء محسن متولي من تحقيقها، خاصة بعد عودتهم بالتعادل ثلاثة أهداف لمثلها في مباراة الذهاب.

وبالرغم من نتيجة الذهاب التي تخدم مصالح الرجاء، إلا أن الفرنسي باتريس كارتيرون، يرى أن لاشيء حُسم، مناشدا الجمهور الرجاوي الحضور بكثافة وتشجيع اللاعبين، من أجل تحقيق العبور إلى الدور القادم.

ويكفي الفريق البيضاوي التعادل دون أهداف، أو بهدف في كل شبكة أو هدفين لمثلهما، بالإضافة إلى الفوز بأي نتيجة، للظفر ببطاقة التأهل للدور الأول، والاستمرار في المسابقة التي غاب عنها النسور الخضر لأربع سنوات.