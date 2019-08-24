كفر قرع: إطلاق النار على منزل ضحية القتل عربيد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة على إطلاق النار وإلقاء زجاجة حارقة نحو منزل ضحية جريمة القتل، يوسف عربيد (47 عاما) في بلدة كفر قرع بمنطقة وادي عارة، اليوم السبت.

وأسفرت الجريمة عن إلحاق أضرار في المكان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وتشهد بلدة كفر قرع في الأيام الأخيرة حوادث عنف وجرائم إطلاق نار واعتداءات على الممتلكات في أعقاب مقتل يوسف عربيد، وهناك حالة من الاستنكار والغضب بين المواطنين على خلفية استمرار أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن توفير الأمن والأمان.

يذكر أن جريمة القتل كانت قد وقعت مساء الثلاثاء الماضي، حينما أقدم جناة على إطلاق النار على الضحية، يوسف عربيد، حينما تواجد داخل محل للحواسيب في البلدة.