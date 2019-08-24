شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تحقق مع بنك قطري بشأن غسل الأموال والان مع التفاصيل

يخضع بنك بريطاني مملوك لقطر ومرتبط بمنظمات إسلامية للتحقيق في شأن ضوابط غسل الأموال.‏

وقال موقع "عرب نيوز" ، إن تحقيقاً بدأ مع "بنك الريان" المملوك لقطر من قبل "هيئة السلوك المالي" في بريطانيا ‏العام الماضي، وفي وقت سابق من هذا العام تم تقييد من يمكنه فتح حسابات الودائع في البنك.‏

وأكد الموقع أن تفاصيل التحقيق ظهرت بعد أسابيع من الإبلاغ عن قيام البنك بتقديم خدمات مالية لمنظمات عدة مرتبطة ‏بجماعات إسلامية.‏

وكشف "عرب نيوز" أن من بين أصحاب الحسابات جماعات مرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، المحظور في ‏الولايات المتحدة ككيان إرهابي، وجماعات تروج للخطباء المتشددين، ومسجد كان أمينه عضواَ في "حركة حماس".‏