شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تحقق مع بنك قطري بشأن غسل الأموال والان مع التفاصيل
يخضع بنك بريطاني مملوك لقطر ومرتبط بمنظمات إسلامية للتحقيق في شأن ضوابط غسل الأموال.
وقال موقع "عرب نيوز" ، إن تحقيقاً بدأ مع "بنك الريان" المملوك لقطر من قبل "هيئة السلوك المالي" في بريطانيا العام الماضي، وفي وقت سابق من هذا العام تم تقييد من يمكنه فتح حسابات الودائع في البنك.
وأكد الموقع أن تفاصيل التحقيق ظهرت بعد أسابيع من الإبلاغ عن قيام البنك بتقديم خدمات مالية لمنظمات عدة مرتبطة بجماعات إسلامية.
وكشف "عرب نيوز" أن من بين أصحاب الحسابات جماعات مرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، المحظور في الولايات المتحدة ككيان إرهابي، وجماعات تروج للخطباء المتشددين، ومسجد كان أمينه عضواَ في "حركة حماس".
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