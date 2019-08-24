شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تغير على مخازن صواريخ للمليشيا في عطان بصنعاء والان مع التفاصيل

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم السبت مستهدفة مخازن لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء. وقالت مصادر إن 4 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مخازن صواريخ لمليشيا الحوثي في جبل عطان وسط مدينة صنعاء. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.

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