شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يقلد رئيس وزراء الهند وسام زايد والان مع التفاصيل

قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رئيس وزراء الهند وسام زايد. ويأتي ذلك تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وجاءت ذلك في نباء عاجل أوردته سكاي نيوز عربية، لتفاصيل أكثر لاحقا.

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