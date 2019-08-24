شكرا لقرائتكم خبر عن سجن 3 شبان خططوا لأعمال عنف خلال قمة السبع الكبار في فرنسا والان مع التفاصيل

أصدرت محكمة فرنسية حكما بسجن 3 شبان ألمان لمدة تصل إلى 3 أشهر لإدانتهم بالإعداد لارتكاب أعمال عنف في منطقة قريبة من مقر انعقاد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة بياريتس، جنوب غرب فرنسا، مساء اليوم السبت.

وجاء ذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) اليوم، التي قالت إن "الشباب 18 إلى 22 عاماً جرى اتهامهم بالإعداد لارتكاب أعمال عنف خلال القمة".

وتقع المحكمة في مدينة بايون المجاورة لبياريتز.

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وتم إلقاء القبض على الشباب الثلاثة المنحدرين من مدينة نورنبرج، أثناء تفتيش على أحد الطرق السريعة الأربعاء الماضي.

وكانت السلطات الفرنسية حذرت قبل القمة بأنها لن تسمح بوقوع أعمال شغب أثناء المظاهرات التي سيتم تنظيمها على هامش القمة التي تستمر 3 أيام، وقد وفرت السلطات أكثر من 13 ألف فرد أمن لتأمين أعمال القمة.

وتم العثور في سيارة الشباب الثلاثة على أشياء مختلفة، بينها غاز مسيل للدموع وقمصان بغطاء رأس، وذكرت الوكالة الفرنسية، استنادا إلى الادعاء العام، أن الوثائق دلت على أنهم ينتمون إلى حركة يسارية متطرفة.

وسيحرم الشباب الثلاثة من دخول فرنسا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.