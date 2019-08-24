شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تستفز المجتمع الدولي بتطويرات جديدة في برنامجها الصاورخي والان مع التفاصيل
اسفزت طهران من جديد المجتمع الدولي بإعلان وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، إنتاج صواريخ متطورة وعالية الدقة لم يتم الإعلان عنها ويجري اختبارها "لمفاجأة العدو بها" على حد تعبيرها.
وقال نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زادة: إن "طهران ترصد بصورة يومية ومستمرة تحركات الأمريكيين"، مضيفاً "قمنا بتصنيع أسلحة فعالة وسلمناها للقوات المسلحة، ونحن اليوم من يدير المشهد وأثبتنا ذلك في الميدان"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
ونوه إلى أن "المنظومات الإيرانية الجديدة لا شبيه لها في العالم، وهي ليست هندسة عكسية أو استنساخاً عن أي منظومة أجنبية بل خاصة ومحلية بامتياز"، وتابع "نمتلك صواريخ عالية الدقة لم نكشف عنها أمام الإعلام، ونخبئ العديد من منجزاتنا العسكرية لنفاجئ بها العدو"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأشار نائب وزير الدفاع الإيراني إلى إنتاج صواريخ أرض – أرض في بلاده، مردفاً: "نحن في نجاح مستمر في هذا المجال، نقوم حالياً بإنتاج أسلحة بحرية وصواريخ مضادة للدبابات والدروع"، وأضاف "نسعى وراء إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ويمكننا بشكل أفضل تأمين الأمن فيها".
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