شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة خليجية: طريق اصلاح البلاد لدى الرئيس هادي في اعادة تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل



اقترحت الكاتبة الخليجية نورا المطيري حلا لمعالجة الوضع في اليمن.

وقالت الكاتبة نورا المطيري ‏إذا استمر التغلغل الإخواني في الشرعية، بتمويل قطر، سوف يكسر اليمن، كما فعل في مصر وتونس وليبيا، وكل مكان وصله مال الغاز القطري.

وتابعت: الحل هو ‎إصلاح الشرعية بقرار من الرئيس هادي بإعادة تشكيل الحكومة، بدون الإصلاح، وبدون الجهلة والمرتزقة الذين يسيئون لليمن أكثر مما يسيئون للتحالف العربي.