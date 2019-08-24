شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة خليجية: طريق اصلاح البلاد لدى الرئيس هادي في اعادة تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل
اقترحت الكاتبة الخليجية نورا المطيري حلا لمعالجة الوضع في اليمن.
وقالت الكاتبة نورا المطيري إذا استمر التغلغل الإخواني في الشرعية، بتمويل قطر، سوف يكسر اليمن، كما فعل في مصر وتونس وليبيا، وكل مكان وصله مال الغاز القطري.
وتابعت: الحل هو إصلاح الشرعية بقرار من الرئيس هادي بإعادة تشكيل الحكومة، بدون الإصلاح، وبدون الجهلة والمرتزقة الذين يسيئون لليمن أكثر مما يسيئون للتحالف العربي.
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