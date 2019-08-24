عمليات الفرات الاوسط تصدر بيانا بشأن تفجير المسيب امس

أصدرت قيادة عمليات الفرات الاوسط، السبت، بيانا بشأن تفجير المسيب امس، فيما اشارت الى ان عدد الجرحى ثمانية اشخاص فقط.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض القنوات الفضائية والوكالات الاخباريه تناقلت أنباء عن وصول حصيلة الانفجار الذي حدث بتاريخ ٢٣ آب ٢٠١٩ في محافظة بابل- قضاء المسيب إلى إعداد كبيرة تصل إلى ٣٩ جريحا".
وأضافت القيادة، "هنا نحب أن نبين أن الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل دراجة نارية بالقرب من حسينية أهالي المسيب وادى الانفجار إلى إصابة مجموعة من المواطنين والبالغ عددهم ٨ بإصابات مختلفة وحدوث أضرار مادية في بعض المحلات التجارية وبعض العجلات العائدة إلى المواطنين".
وأضافت القيادة، "هنا نحب أن نبين أن الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل دراجة نارية بالقرب من حسينية أهالي المسيب وادى الانفجار إلى إصابة مجموعة من المواطنين والبالغ عددهم ٨ بإصابات مختلفة وحدوث أضرار مادية في بعض المحلات التجارية وبعض العجلات العائدة إلى المواطنين".
يذكر ان عبوة ناسفة انفجرت مساء امس الجمعة، في سوق بقضاء المسيب بمحافظة بابل ادت الى اصابة اكثر من 30 شخصا، بحسب بيان لوزارة الصحة، فيما اعلنت الوزارة لاحقا عن وفاة احد ضحايا الانفجار.
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