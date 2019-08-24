- 1/3
- 2/3
- 3/3
افاد مصدر محلي، السبت، بانه تم رفع الراية البنفسجية في حقل مجنون النفطي بالبصرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم رفع الراية البنفسجية في حقل مجنون النفطي بالبصرة، اشارة لأيقاف العمل".
واضاف ان "ذلك جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الى اكثر من ٧٤ مع ارتفاع مؤشر الاشعة فوق البنفسجية".
كانت هذه تفاصيل خبر الراية البنفسجية في حقل مجنون بسبب الحرارة 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.