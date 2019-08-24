الراية البنفسجية في حقل مجنون بسبب الحرارة 'صور'

افاد مصدر محلي، السبت، بانه تم رفع الراية البنفسجية في حقل مجنون النفطي بالبصرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم رفع الراية البنفسجية في حقل مجنون النفطي بالبصرة، اشارة لأيقاف العمل".

واضاف ان "ذلك جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الى اكثر من ٧٤ مع ارتفاع مؤشر الاشعة فوق البنفسجية".

Advertisements