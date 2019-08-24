مجهولون يقتلون مدنياً شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة سبع قصور، ما أسفرعن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".



وشهدت بغداد، اليوم السبت، اعتقال ثلاثة أشخاص اعتدوا على شاب وبتروا إحدى يديه في منطقة السعدون، وتفكيك صاروخين ورمانات هجومية قرب جسر "حي تونس".