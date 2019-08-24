مسؤولون أمريكيون يعلقون: انفجارات مخازن العتاد بالعراق بسبب حرارة الصيف وليس إسرائيل

أوضح مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، أن "الانفجارات في العراق قد تكون بسبب حرارة الصيف القاسية، وليست بسبب هجمات سلاح الجو الإسرائيلي، والتي تسببت في بعض الانفجارات".
وتأتي أقوال المسؤولين الأمريكيين عقب سلسلة من التفجيرات الغامضة في مخازن العتاد التابعة للحشد الشعبي بالعراق خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضاف المسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوكالة "بلومبرغ"، أن "واشنطن ليس لديها معلومات مؤكدة بأن إسرائيل مسؤولة عن جميع الهجمات ضد مخازن الأسلحة بالعراق".
ويرى المسؤولون أن "إيران هي السبب الحقيقي في هذا الوضع لأنها تزود جماعات بالأسلحة، مما يعرض أمن العالم للخطر".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن اسرائيل شنت ضربة واحدة على الأقل على مستودع للأسلحة في العراق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاستخبارات في الشرق الأوسط أن "إسرائيل قصفت قاعدة تقع في شمال بغداد في تموز الماضي، بينما قال مسؤولان أمريكيان إن إسرائيل شنت عدة ضربات في العراق في الأيام الماضية الأخيرة.
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