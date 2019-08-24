مقتل 3 شرطيين عراقيين بانفجار جنوب الموصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 3 شرطيين وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، السبت، في انفجار عبوة ناسفة في الموصل بمحافظة نينوى شمال العاصمة بغداد.
وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن "انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تقل رجال الشرطة المحلية ظهر اليوم في قرية الحاج علي ضمن ناحية القيارة ما أسفر عن مقتل 3 منهم بينهم ضابط برتبة مقدم وإصابة 2 آخرين".
ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق البلاد.
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