التحالف يسقط طائرات حوثية مسيرة باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، السبت، اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مناطق مدنية بخميس مشيط وجازان.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأكد اتخاذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وبيّن المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة، ما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وشدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.