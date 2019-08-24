مراسم استقبال رسمية لرئيس وزراء الهند في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية يستقبل ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند في زيارته الرسمية الثالثة إلى دولة الإمارات.

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