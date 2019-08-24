الشرطة تطلق الغاز على متظاهرين أمام أحد الأقسام بهونج كونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واجهت شرطة هونج كونج، السبت، متظاهرين صوب حاجز أقاموه بالقرب من قسم للشرطة، وقامت بتفريق آلاف المحتجين الذين تجمعوا في المنطقة عقب مسيرة.



وأطلقت الشرطة العشرات من عبوات الغاز المسيل للدموع فيما دفعت المتظاهرين إلى الوراء لنحو نصف كيلومتر إلى الشوارع الصناعية المهجورة بمقاطعة كونتونج، حيث بدا أن الكثيرين عاقدون العزم على البقاء.

وحاول عدد من المتظاهرين التحرك باتجاه شرطة مكافحة أعمال الشغب قبل نصف ساعة من بدء الاشتباك، وألقى حفنة من المتظاهرين الحجارة وزجاجات المياه تجاههم.

ووقف أغلب المتظاهرين على مسافة خلف الحاجز المصنوع من الخيزران وحواجز الطرق الأسمنتية، مرددين شعارات مناهضة للشرطة.

وتشهد هونج كونج أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود، إذ يتجمع المحتجون منذ أسابيع في مظاهرات تخللتها أحيانا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.