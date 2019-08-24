شكرا لقرائتكم العراقية المعتدى عليها بمطار مشهد: أريدكم أن تأخذوا حقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظهرت السيدة العراقية التي اعتدى عليها ضابط إيراني في مطار مشهد، في مقطع فيديو تطالب فيه وزارة الخارجية العراقية بأخذ حقها.

وتحدثت السيدة وآثار الاعتداء ما زالت تظهر بوجهها، وإلى جانبها المتحدث باسم بوزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، مشددة على ضرورة أن يقوم المسؤولون العراقيون بأخذ حقها وكرامتها.

ووعدها المتحدث باسم الخارجية العراقية في الفيديو الذي نشرته وزارة الخارجية على "يوتيوب" أن بلاده تتابع باهتمام بالغ قضية تعرضها للضرب في مطار مشهد.

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حيث أوضح أنهم يتعاملون بكل إنسانية واحترام مع الوافدين إلى أراضيهم، مناشداً دول العالم بالتعامل بالمثل مع العراقيين.

ومع انهمار دموع السيدة التي ضربت وأهينت كرامتها في مطار مشهد الإيراني، قبل الصحاف رأسها مُجدداً الوعد برد حقها.

يذكر أن السيدة العراقية وهي من أهالي محافظة النجف بالعراق، قد تعرضت في 18 أغسطس الجاري، إلى ضرب مبرح من قبل ضابط إيراني برتبة ملازم في مطار مشهد الإيراني.