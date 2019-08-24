ترند الموجز| السيسي في فرنسا.. وارتفاع تاريخي للذهب.. وقصة ريهام سعيد من إهانة السيدات لاعتزال الإعلام.. وتفاصيل صراع لؤي دعبس ومرتضى منصور

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، السيسي في فرنسا لحضور قمة ‘‘G7’’، والذهب يحقق أعلى سعر في تاريخ مصر.. عيار 24 يتجاوز 800 جنيه، والقصة الكاملة لإهانة ريهام سعيد سيدات مصر.. إيقاف ومنع من الظهور.. والإعلامية: مش هشتغل في الإعلام ولا التمثيل تاني، ولؤي دعبس يهاجم مرتضى منصور: ’’أمك كانت بتبيع محشي وبتخدم في البيوت‘‘.. ورئيس الزمالك يرد: ’’أنت صايع وبلطجي وتاجر سلاح‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

السيسي في فرنسا لحضور قمة ‘‘G7’’

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، "G7"، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي، تتناول عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

كما سيلتقي السيسي على هامش فعاليات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

(رابط الخبر)

الذهب يحقق أعلى سعر في تاريخ مصر.. عيار 24 يتجاوز 800 جنيه

حققت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، السبت 23 أغسطس، ارتفاعا تاريخيا، مسجلة أعلى سعر في تاريخ مصر.

وكان البنك المركزى المصري، قد قرر في اجتماع لجنة السياسات النقدية، الخميس، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5%، لتصل لـ 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، والأول بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، السبت، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 705 جنيه، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:

عيار 18 بـ 604 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 705 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 806 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5640 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

(رابط الخبر)

القصة الكاملة لإهانة ريهام سعيد سيدات مصر.. إيقاف ومنع من الظهور.. والإعلامية: مش هشتغل في الإعلام ولا التمثيل تاني

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، جدلا كبيرا، خلال الأيام الماضية، بعد تعرضها لموجة انتقادات حادة على خلفية اتهامها بالتنمر على السيدات البدينات، وإهانتهن، الأمر الذي دفع المجلس القومي للمرأة لتقديم شكوى ضدها، فضلا عن قرار مجلس نقابة الإعلاميين بمنع ظهورها، وإيقاق شبكة الحياة لبرنامجها.

بداية الأزمة

هاجمت ريهام خلال في برنامجها "صبايا الخير"، على فضائية الحياة، السيدات البدينات، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".

وتابعت: "منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

واعتبر رواد السوشيال ميديا، حديث الإعلامية إهانة للسيدات، ونوعا من أنواع السخرية والتنمر، من المصابات بأمراض السمنة.

تحرك من المجلس القومي للمرأة

Advertisements

من جانبه، تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج «صبايا الخير» الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وتضمن موضوع الشكوى الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة، والتي أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام فى هذا الشأن.

الإعلاميين تمنع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي

وفي سياق متصل، قرر مجلس نقابة الإعلاميين منع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج صبايا التي تقدمها على قناة الحياة، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.

الحياة توقف برنامجها

وفي ذات السياق، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا و مقدمة البرنامج ريهام سعيد، و ذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.

ويستمر الإيقاف إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الاعلي للإعلام معها و يتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر، كما تؤكد شبكة قنوات الحياة انها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق بجمهورها.

رد ريهام

من جانبها، نشرت ريهام سعيد، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تعلق من خلاله على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي على خلفية التصريحات التي ادلت بها حول مرضى السمنة.

وقالت ريهام: "بما إن هناك حملة ممنهجة من خلال المواقع اللي بتنزل كل ٣ دقائق حاجة من الصبح تقوّم بيها الناس عليّ، فمجرد أن يقرأ أحد أنني أهنت الناس البدنية ومرضى السمنة، وبما إننا شعب بيكسل يقرأ ويشوف، فبيصدق على طول ويزيط مع الزيطة ومش مهم بقى الست دي حالها وعيالها".

وأضافت :" مش مهم بقى.. مش مهم نكذب ونصدق الكذبة.. المهم إن أي حد ساهم في وقفي النهاردة من الصحفيين والمواقع هم ناس بتكذب لأني مقلتش ولا حاجة.. والله العظيم ما قلت ولا حاجة.. كل الناس اللى بتكتب تعليقات تحت الأخبار في المواقع واضح إنها سامعة وحافظة مش فاهمة".

وتابعت: "مفيش حد شاف الحلقة، مفيش حد شاف أنا قلت إيه، كل الناس بتردد لبعض كلام أنا ما قلتوش.. كل اللى قلته إن التخين شكله مش حلو ومش قادر يمشي على رجليه وعايش ميت.. في واحدة كاتبة إني قلت ملهوش حق في الحياة، وناس تقول إني أهنتهم.. لكن كلمة عايشين ميتين دي هم اللى قالوهالي، وبتكلم على الناس اللى فوق الـ٢٠٠ و٢٥٠ كيلو".

وواصلت: "أنا بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني عن سوء فهم لأني لم أقصد إني أهين أي حد.. ومش بعتذر عشان أرجع للشاشة تاني، أنا خلاص مش هشتغل في الإعلام تاني ولا التمثيل تاني، لأن أخطر حاجة على مريض السمنة وكل حاجة هو الضغط، وأنا بقالي ١٦ سنة مضغوطة".

(رابط الخبر)

لؤي دعبس يهاجم مرتضى منصور: ’’أمك كانت بتبيع محشي وبتخدم في البيوت‘‘.. ورئيس الزمالك يرد: ’’أنت صايع وبلطجي وتاجر سلاح‘‘

دخل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في صراع جديد مع المصارع لؤي دعبس، عضو مجلس الإدارة السابق، حيث تبادل الطرفان الهجوم على بعضهما.

بداية القصة

هاجم مرتضى منصور، دعبس خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مؤخرا، لتقديم المدرب الصربي الجديد ميتشو، قائلا: “لو شفتك عند النادي هعلقك من رجلك وهحلقلك شعرك”.

بعد ذلك ذهب دعبس إلى الزمالك، ونشر فيديو من أمام النادي، قائلا: “أنا جيت النادي لوحدي وفي خلال 24 ساعة بس، علشان مرتضى يعلقني من رجلي ويحلقلي شعري.. ولقيته خايف مني وقافل بوابة النادي ومانع الأعضاء من الدخول”.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث واصل المصارع السابق، هجومه على منصور، ونشر فيديو جديد، على حسابه بالفيس بوك قال فيه: "ابعد عني علشان أنت عارف كويس مين الخدام، أمك كانت بتبيع محشي وبتخدم في البيوت".

وتابع دعبس: "متنكوش عليا عشان أنت مش قد نكشيتي، احترم نفسك وشيبتك، علشان خاطر ممرطكش، جبتك قدام باب النادي قبل كده وعبطناك أنت وابن أختك وقعدت تتصور وتقول كهربوني وعبطوني".

من جانبه، نشر مرتضى منصور، فيديو، على صفحته بالفيس بوك، يرد خلاله على هجوم لؤي دعبس.

وقال منصور: "في عيل بلطجي وصايع يدعى لؤي دعبس، ضربته كتير قبل كده ومسجل خطر".

وأضاف: "دعبس راح صوّر فيديو من أمام النادي وأنا وقتها كنت أتواجد بمكتب مدير الأمن، ولو راجل تقرب من باب النادي.. أنت مجرم وبتاجر في كل شئ محرم، وهنزل صورك بالسلاح، وقمت بخطف طفل وخبيته عند خالتك، وكسرت مستشفى الصفا قبل سفرك إلى السعودية وحرقت مقر عبد الرحيم علي لكي يتنازل في الانتخابات".

وواصل مرتضى: "أنت عيل صايع وبلطجى، ولما تدخل معركة شوف خصمك الأول مين، والدولة فيها قانون ضد أمثالك.. أنت عايز تبقى نخنوخ الجديد بس نخنوخ دخل السجن واخد على قفاه وطلع".

وتابع: "طلعتك قبل كده من السجن 4 مرات من قبل لأنني احرتم عائلتك بشكل كبير، لكنك من المواضح تحتاج إلى تربية من جديد".

وأكمل رئيس الزمالك: "بتاجر باسم الراجل إبراهيم العرجانى عمال تقول هوا اللى مساعدك يا كداب العرجانى ميعرفكش وبحذرك تتكلم عنه تاني".

(رابط الخبر)