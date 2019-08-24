شربل قرداحي: التصنيف الائتمائي ينقل واقع موجود ويمكننا تحسينه

لفت الخبير الاقتصادي ​شربل قرداحي​ في حديث اذاعي الى أن "انخفاض التصنيف الائتماني لدى احدى الشركات العالمية يعني أنه وبرأيي المحلل المالي فان قدرتنا على الوفاء بديوننا الخارجية هي أضعف من السابق"، مشيرا الى أن "التصنيف الائتماني ينقل واقع موجود"، و مؤسسات التصنيف خاصة الاميركية لديها مقدار كبير من الاستقلالية و​الاتصالات​ التي حدثت أجلت صدور ​تقرير​ ستاندرد اند بولز لأن الحلول المطروحة منطقية ويكفي السير بها لتحسين التصنيف".

واشار الى أن "ستاندر اند بولز كان لأنها أكبر الشركات العالمية وبسبب دورها وبكل الاحوال من أصل ثلاثة مؤسسات أميركية كبيرة اثنين خفضوا مستوى التصنيف الائتماني ل​لبنان​ وهذا يعني ان رؤية المحللين الماليين ان قدرتنا على سداد ديوننا ضعفت ".

وتطرق الى موضوع ارتفاع الفائدة، لافتا الى أن "ارتفاعها يؤثر سلبا على الاقتصاد ويحجب الاستثمار عن الاسواق"، معتبرا أن "انخفاضها بشكل تدريجي يحسن الاقتصاد".