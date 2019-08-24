لفت الخبير الاقتصادي شربل قرداحي في حديث اذاعي الى أن "انخفاض التصنيف الائتماني لدى احدى الشركات العالمية يعني أنه وبرأيي المحلل المالي فان قدرتنا على الوفاء بديوننا الخارجية هي أضعف من السابق"، مشيرا الى أن "التصنيف الائتماني ينقل واقع موجود"، و مؤسسات التصنيف خاصة الاميركية لديها مقدار كبير من الاستقلالية والاتصالات التي حدثت أجلت صدور تقرير ستاندرد اند بولز لأن الحلول المطروحة منطقية ويكفي السير بها لتحسين التصنيف".
واشار الى أن "ستاندر اند بولز كان لأنها أكبر الشركات العالمية وبسبب دورها وبكل الاحوال من أصل ثلاثة مؤسسات أميركية كبيرة اثنين خفضوا مستوى التصنيف الائتماني للبنان وهذا يعني ان رؤية المحللين الماليين ان قدرتنا على سداد ديوننا ضعفت ".
وتطرق الى موضوع ارتفاع الفائدة، لافتا الى أن "ارتفاعها يؤثر سلبا على الاقتصاد ويحجب الاستثمار عن الاسواق"، معتبرا أن "انخفاضها بشكل تدريجي يحسن الاقتصاد".
كانت هذه تفاصيل خبر شربل قرداحي: التصنيف الائتمائي ينقل واقع موجود ويمكننا تحسينه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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