توافرت معلومات لفصيلة الضابطة الإدارية و​العدلية​ في سرية ​قوى الأمن الداخلي​ في ​المطار​ عن محاولة إحدى الطائرات الخاصة في مبنى الطيران العام الاقلاع دون الحصول على إذن من مديرية ​الطيران المدني​.

والتحقيق جار لمعرفة التفاصيل وتم ايقاف الطائرة بموجب اشارة من القاضي الاستئنافي في ​جبل لبنان​.

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كانت هذه تفاصيل خبر محاولة احدى الطائرات الخاصة الاقلاع من مطار بيروت دون اذن والتحقيق جار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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