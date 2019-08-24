القصيفي: من سخرية القدر أن ترفع إدارة دار الصياد دعوى على ممثلها بنقابة الصحافة

رد نقيب المحررين ​جوزيف القصيفي​ على الدعوة التي رفعتها إدارة دار ​الصياد​ على ممثلها في مجلس ​نقابة الصحافة​ جورج طرابلسي،أمام مكتب جرائم المعلوماتيّة، معتبراً أنه "من سخرية القدر ومهازله أن ترفع إدارة دار الصياد دعوى على ممثلها، العضو المنتخب في مجلس نقابة الصحافة اللبنانيّة، أمام مكتب جرائم المعلوماتية بذريعة القدح والذم والتشهير".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت القصيفي إلى أن "ل ذنب جورج طرابلسي، الذي أفنى زهرة عمره و​الشباب​ في هذه الدار، التي بنى مجدها مع زملاء له كرام، ومن ذوي ​الكفاءات​ العالية، أنه نشر صورة للكبير ​سعيد فريحه​ من عليائه يخاطب فيها ابناءه: "شو عملتوا بالدار يا ولادي"، القيمون على الدار اعتبروا هذا التعليق إهانة موجّهة اليهم، فاقاموا الدنيا ولم يقعدوها، فتدخلنا من باب "المَونة" مع الزميل طرابلسي، الذي ازاله بعد فترة وجيزة من نشره".

وأشار إلى انه "اليوم، وبدلا من أن تبريء الدار ذمتها تجاه العاملين الذين صرفتهم، نراها تمعن في مضايقتهم، وتلاحقهم على كل اف، وحتى على كل دمعة يذرفونها على مصيرهم البائس على يد إدارة كهذه وممنوع عليهم الآخ وكتب عليهم أن يكونوا في درجة بين ​الحياة​ والموت"، لافتاً إلى أن "مكتب جرائم المعلوماتية طلب من جورج طرابلسي المثول أمامه بجرم نشر تعليق مهذّب للإعراب عن وجعه، لم يلبث أن حذفه فمن هي الجهة التي ستطلب من القيمين على دار الصياد المثول امامها، والتعهّد بدفع حقوق الزملاء المسلوبة، حقا أنها سخرية القدر".

وأكد القصيفي أن "جورج طرابلسي، عضو منتخب في مجلس نقابة الصحافة اللبنانيّة وعضو في ​نقابة المحررين​ قبل أن يمثِّل الدار التي انكرته ثلاثا ورباعا قبل صياح الديك في مجلس نقابة الصحافة"، مشدداً على "إننا لن نقبل أن يسري عليه إلا ​قانون المطبوعات​ ولن نتركه، ولو تنصّل بعض الأقربين ممن يجب أن يكونوا رأس الحربة في هذه المعركة".