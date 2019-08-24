زحمة سير من وسط بيروت والقنطاري وزقاق البلاط باتجاه نفق سليم سلام

تشهد الطريق من ​وسط بيروت​ ف​القنطاري​ و​زقاق البلاط​ باتجاه ​نفق سليم سلام​ ​زحمة سير​ بسبب أعمال تزفيت على المسلك الغربي من النفق.

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