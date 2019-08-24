زحمة سير من وسط بيروت والقنطاري وزقاق البلاط باتجاه نفق سليم سلام

تشهد الطريق من وسط بيروت فالقنطاري وزقاق البلاط باتجاه نفق سليم سلام زحمة سير بسبب أعمال تزفيت على المسلك الغربي من النفق.
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