بو صعب: بدأنا مرحلة جديدة من عهد الرئيس عون رغم التأخير وثبتنا أن الحكم شراكة حقيقية

لفت وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ خلال اقتتاح تجمع خمارات جبل ​لبنان​، مهرجان ​النبيذ​ للسنة الثالثة على التوالي، في غابة ​بولونيا​ - ساحة كنيسة السيدة إلى "أهمية المهرجان"، محملا ​السفير البابوي​ "رسالة إلى قداسة ​البابا​ طالبا فيها أن يكون النبيذ اللبناني في خدمة ذبيحة الهية في يوم أحد يحدده قداسته"، لافتا الى انه "فوجئ في العشاء الوداعي ل​رئيسة وزراء بريطانيا​ ​تيريزا ماي​ بأن النبيذ الذي قدم على المائدة كان لبنانيا ما يعطينا الثقة بأنفسنا فنعرف أهمية تطوير هذا القطاع".

وتوجه الى الرئيس العام للرهبنة الشويرية وللمدبرين، بالقول "نحن نفتخر بالعمل الذي تقومون به سواء أكان في دير ما يوحنا أو في الرهبنة بشكل عام، لانه مهم ليتشبث ​اللبنانيون​ بأرضهم ويعرفوا ان قطاع الزراعة هو قطاع صناعي منتج يثبنا بارضنا التي يدافع عنها ​الجيش اللبناني​ يوميا لتبقى لنا، لذلك يجب أن نستفيد منها"، مشيراً إلى أن "هذا القطاع كان في مكان واليوم أصبح في مكان آخر، بفضل شخص مؤمن بقطاع الزراعة ولا حدود لعطائه وإنجازاته العديدة خارج وداخل لبنان، ففي المتن 12 خمارة ونحن نتنافس دائما مع وزير الخارجية الذي يتبنى زراعة ​العنب​ وصناعة النبيذ في ​البترون​، ونقول له في المتن أصبح عدد الخمارات اكثر من البترون. هذا الشخص نطلق عليه اليوم بالاذن من المطارنة، مطران الزراعة اللبنانية ​لويس لحود​، لأن إيمانك بهذا القطاع هو الإيمان الذي نشهده في الرهبنة والكهنة والمطارنة، إيمانك بهذا القطاع يحقق الفرق، ونحن في المتن باستطاعتنا استصلاح الاراضي وأن نزيد عدد الخمارات، ما يؤمن فرص عمل، ونحن سنعمل لتسهيل هذا الموضوع بكل الطرق الانمائية من خلال حل مشاكل الطرقات، وهذا الموضوع بدأ يسلك طريقه الى الحل".

أضاف: "الاسبوع المقبل سيبدأ التزفيت في مرحلة أولى من ​الخنشارة​ الى الزغرين، ومرحلة ثانية من بولونيا الى الخنشارة قبل نهاية الصيف، على ان تستكمل شبكة الطرقات وصولا الى ​بسكنتا​. ودرس الأثر البيئي لتوسيع طريق الجماجم أشرف على نهايته، اضافة الى طريق صنين والمتن السريع، فشبكة الطرقات هذه تخدم وتسهل عمل ​القطاع الزراعي​ في المنطقة"، كاشفاً عن "تأسيس جمعية تعاونية لشراء المنتجات من ​المزارعين​ في المنطقة بالتعاون مع لحود لتسويقها من خلال ​وزارة الزراعة​ و​وزارة الخارجية​ الى الخارج، وكذلك إنشاء معمل لصناعة شيبس من التفاح في المتن، أسوة بالمعمل الذي أنشىء في جزين وسيبدأ العمل به بعد شهرين لحل مشكلة كساد موسم التفاح".

وأكد أن "مستقبلنا بخير. اطمئنوا لاننا بدأنا بمرحلة جديدة من عهد فخامة الرئيس العماد ​ميشال عون​ رغم التأخير والمشاكل والعصي بالدواليب، ولكن اطمئنكم إلى اننا رأينا آخر النفق وثبتنا ان الحكم شراكة حقيقية، ولا يمكن لأحد أن يقول اننا سنعيش مع بعضنا البعض من دون الشراكة الحقيقية، وستشهدون من الآن وصاعدا الفرق وسيعود الأمل للبنان".

من جهته، نوه مددير عام وزارة الزراعة لويس بنشاط خمارات ​جبل لبنان​، مشيرا الى أن "​قضاء المتن​ يخصص مهرجانين للنبيذ في ​السنة​ في شهري حزيران وآب واللذين يستقطبان حشدا كبيرا من تجمع الخمارات"، مهنئا تجمع خمارات جبل لبنان برئاسة الاب شربل حجار لحصوله على علم وخبر"، مؤكدا "دعم وزارة الزراعة لهذا التجمع، آملا بأن "يضم كل خمارات جبل لبنان لان في التجمع قوة".