قيادتا حزب الله وأمل بالجنوب: على الحكومة التصدي لمعالجة المشاكل الحياتية والاقتصادية

لفتت قيادتا "حزب الله" وحركة "أمل" في منطقة الجنوب خلال إجتماع في مركز "حزب الله" في النبطية إلى "الإنتصار الإلهي الكبير ضد العدو الصهيوني في عام 2006 والإنتصار والتحرير الثاني ضد التكفيريين الإرهابيين وانتصار لبنان شعبا وجيشا ومقاومة على أولئك التكفيريين وتحرير كامل الأرض من دنسهم وإرهابهم في البقاع وعلى الحدود الشرقية"، مؤكدتين "التمسك بخيار المقاومة باعتباره خياراً يردع العدوان ويحرر الأرض ويحمي السيادة والحرية والإستقلال".
ونوّهت القيادتان باستئناف الحكومة لجلساتها، داعية إياها الى "التصدي لمعالجة المشاكل الحياتية والاقتصادية والإنمائية للمواطنين وفي مقدمها معالجة ملفات الهدر والفساد".
وفي ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه،أكدت القيادتان "الإلتزام والتمسك بنهجه المقاوم ومسيرته في خدمة المستضعفين والمحرومين".
كما دعت بذكرى عاشوراء الى "أوسع مشاركة في إحياء مجالس العزاء وتنظيم مسيرات اللطم وتعميم السواد في المدن والقرى والبلدات مع التأكيد على التكاتف والتعاون والوحدة".
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