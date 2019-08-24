قيادتا حزب الله وأمل بالجنوب: على الحكومة التصدي لمعالجة المشاكل الحياتية والاقتصادية

لفتت قيادتا "​حزب الله​" وحركة "أمل" في منطقة ​الجنوب​ خلال إجتماع في مركز "حزب الله" في ​النبطية​ إلى "الإنتصار الإلهي الكبير ضد العدو الصهيوني في عام 2006 والإنتصار والتحرير الثاني ضد التكفيريين الإرهابيين وانتصار ​لبنان​ شعبا وجيشا ومقاومة على أولئك التكفيريين وتحرير كامل الأرض من دنسهم وإرهابهم في ​البقاع​ وعلى الحدود الشرقية"، مؤكدتين "التمسك بخيار ​المقاومة​ باعتباره خياراً يردع العدوان ويحرر الأرض ويحمي السيادة والحرية و​الإستقلال​".

ونوّهت القيادتان باستئناف ​الحكومة​ لجلساتها، داعية إياها الى "التصدي لمعالجة المشاكل الحياتية والاقتصادية والإنمائية للمواطنين وفي مقدمها معالجة ملفات الهدر و​الفساد​".

وفي ذكرى تغييب الإمام ​موسى الصدر​ ورفيقيه،أكدت القيادتان "الإلتزام والتمسك بنهجه المقاوم ومسيرته في خدمة المستضعفين والمحرومين".

كما دعت بذكرى ​عاشوراء​ الى "أوسع مشاركة في إحياء مجالس العزاء وتنظيم مسيرات اللطم وتعميم السواد في المدن والقرى والبلدات مع التأكيد على التكاتف والتعاون والوحدة".