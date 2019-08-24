طوني فرنجيه جال على محطتي تكرير مياه الصرف الصحي بعينطورين

أكد النائب طوني فرنجيه خلال جولة له على محطتي تكرير ​مياه الصرف الصحي​ في عينطورين السعي للتعاون مع فريق عمل من الخبراء لتحديث وتطوير هاتين المحطتين في ظل تضاعف عدد السكان، واعداً أهالي منطقة عينطورين وإجبع بإزالة الضرر بشكل كامل عنهم.

وشكر فرنجيه مساعي وزير الأشغال ​يوسف فنيانوس​ ووزيرة ​الطاقة​ ندى البستاني بعد طول غياب من ​الدولة​ ورصد المبلغ المطلوب لإعادة تشغيل المحطتين ورفع الضرر الحاصل على القرى المجاورة وعلى ​وادي قنوبين​.

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