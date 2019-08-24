روحاني دعا إلى تعزيز التعاون مع اوكرانيا على الصعيدين الثنائي والدولي

دعا الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ الى "تعزيز التعاون مع ​اوكرانيا​ على الصعيدين الثنائي والدولي"، معرباً عن امله بـ"تنمية التعاون مع اوكرانيا على مختلف الصعد الثنائية والدولية بالنظر لعلاقات الصداقة الوطيدة بين البلدين وفي سياق مصالح شعبيهما".

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