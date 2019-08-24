مسؤول تركي: مزاعم ترحيل السوريين هراء

وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، مزاعم قيام تركيا بترحيل السوريين خارج أراضيها بـ"الهراء"، مشيرًا إلى "منح تركيا الجنسية لـ102 ألف لاجئ سوري، وإنفاقها 40 مليار دولار على ضحايا الحرب".
وأشار ألطون إلى "مقال نُشر مؤخرًا عبر موقع إلكتروني ويتضمن مزاعم مفادها أن تركيا تحاول التخلص من مسؤولية حماية اللاجئين السوريين، وتقوم بترحيلهم خارج حدودها"، مبيناً أن "المقال تضمن ادعاء مقتل لاجئ سوري يدعى هشام مصطفى الصطيف المحمد، من قبل "قناص تركي" خلال محاولته العودة إلى تركيا بطرق غير قانونية بعد ترحيله منها"، مؤكدًا أن "هذه المزاعم تضلل الرأي العام".
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