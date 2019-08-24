ماكرون يؤكد أنه يريد خفض التصعيد في الحرب التجارية الحالية

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه يريد خفض التصعيد في الحرب التجارية الحالية، في تصريح له على هامش قمة مجموعة السبع.
ويفتتح قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى قمة في بياريتس يتابعها بدقة الرأي العام العالمي الذي ينتظر منهم حلولا عملية للأزمات التي تهز العالم من الحرب التجارية إلى إيران وحرائق الأمازون.
وفرضت حرائق غابة الأمازون الهائلة نفسها في اللحظة الأخيرة كقضية رئيسية على جدول الأعمال في اليوم الأول من القمة، كما يحدث في بعض الأحيان في بعض اللقاءات الدولية.
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