"هآرتس": نتانياهو قلق من مساعي استبداله في زعامة "الليكود"

كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قلق من وجود مساع داخل "الليكود" لعزله عن زعامته في حالة خسارة الحزب للانتخابات المقبلة"، مشيرةً إلى أن "نتانياهو حذّر قادة الحزب خلال اجتماعه بهم من أن منافسه زعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس، لا يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة تضم الليكود".
وذكرت أن "نتانياهو بعد لقائه قادة الليكود، حسم اتجاه الحزب بتعزيز قوته حتى على حساب شركائه في الائتلاف الحكومي عبر حض اليمينيين للتصويت لحزب الليكود فقط، وليس للأحزاب الأخرى المشاركة في كتلة اليمين".
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