مسؤول عراقي: اعتقال مجموعة أجانب في صالات القمار ببغداد

كشف المفتش العام في ​وزارة الداخلية العراقية​، جمال الأسدي عن "اعتقال السلطات العراقية لمجموعة من الأجانب كانوا يعملون في صالات ​القمار​ ب​بغداد​"، مشيراً إلى أنه "من بين المعتقلين 24 امرأة من جنسيات عدة، وهناك عدد من الرجال الأجانب أيضا، وهؤلاء كانوا يعملون ويديرون صالات روليت في بغداد"، مبينا "إنهم سيحاكمون وفق القانون العراقي بعد أن تنتهي عمليات التحقيق معهم"، لافتاً إلى ان "الوزارة مستمرة بعملها في متابعة هذا الملف واعتقال إداراته".

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