ظريف: ضغوط اميركا على ايران لن تجديها نفعا

ندد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بـ"الحظر الاميركي المفروض على الشعب الايراني" ووصفه بأنه لن يجديها نفعاً، مشيراً إلى أن "ايران تخوض حربا اقتصادية وعلى المجتمع الدولي التصدي لسياسة "الضغوط القصوى" الاميركية، ولن تجدي الضغوط المفروضة على الشعب الايراني نفعا لاميركا".
واشار ظريف الى "تقليص ايران لالتزاماتها في الاتفاق النووي"، موضحاً أن "طهران تمتلك حق الرد لكنها ستعود خلال بضع ساعات وليس بضع ايام وهذا رهن بتعهدات الاوروبيين" ووصف مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرامية لانقاذ الاتفاق النووي بـ"الجيدة وتسير بالاتجاه الصحيح حول اسلوب تنفيذ اوروبا لتعهداتها في الاتفاق".
وأكد ظريف أن "ايران لن تدخل المفاوضات تحت ضغوط التهديد"، لافتاً إلى أن "حرية الملاحة حق مشترك للجميع وفي حال تخلت اميركا عن خطواتها التدخلية واعتداءتها وزعزعزتها للامن فان ذلك سيصب لصالح ايران والبلدان الاخرى في الخليج الفارسي".
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